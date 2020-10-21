Бразилиа, , 20:20 — REGNUM В Бразилии умер участник тестовой вакцинации от коронавируса компании AstraZeneca, 21 октября сообщает агентство Reuters.

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По сообщению Федерального университета Сан-Паулу, причины смерти бразильского волонтера сейчас выясняются. Пока не сообщается, связана ли смерть с вакцинацией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее AstraZeneca уже прерывала испытания своей вакцины, разработанной с Оксфордским университетом, из-за побочных эффектов у волонтеров в разных странах.

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