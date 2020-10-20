Москва, , 04:35 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития проанализировать деятельность действующих территорий опережающего социально-экономического развития и особых экономических зон. В случае, если будут выявлены неэффективные преференциальные зоны поставить перед правительством РФ вопрос об их ликвидации, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата полпреда.

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В России действует 33 ОЭЗ, 90 ТОР в моногородах и ЗАТО, 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна — в Арктике. Сводный показатель эффективности по ним в 2019 году составил 94,2% — без учета туристического кластера.

Трутнев отметил, что что 90 ТОР в моногородах — это огромное количество. Полпред не уверен, что все они работают эффективно.

«Пустых особых экономических зон и территорий опережающего развития нам точно не надо», — заявил полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, Забайкальский край стал лидером Дальневосточного федерального округа по показателю прироста объёма инвестиций за первое полугодие 2020 года. Об этом заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин со ссылкой на данные Федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования».