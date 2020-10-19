Чита, , 11:41 — REGNUM Забайкальский край стал лидером Дальневосточного федерального округа по показателю прироста объёма инвестиций за первое полугодие 2020 года. Об этом сообщает заместитель председателя правительства Забайкальского края Михаил Чуркин со ссылкой на данные Федерального автономного научного учреждения «Восточный центр государственного планирования».

По оценкам его экспертов, индекс физического объёма инвестиций в Забайкальский край за первое полугодие 2020 года составил 152,9%. Общий объём инвестиций за шесть месяцев — 45,3 миллиарда рублей, что на 18 миллиардов рублей превосходит значения региона за этот же период прошлого года.

По мнению экспертов, такой результат обусловлен созданием в регионе территории опережающего развития (ТОР) «Забайкалье» летом 2019 года. Общий объём инвестиций резидентов ТОР за год составил более 19 млрд рублей. Основные проекты резидентов новой ТОР сосредоточены на освоении месторождений. Горно-металлургические и горно-обогатительные комбинаты строятся для разработки Кутинского, Талманского и Удоканского месторождений.

«За счет проектов будет создано 5,2 тысячи рабочих мест. Еще 13 инвесторов планируют стать резидентами территории, мы выносим их проекты на рассмотрение Наблюдательного совета, который состоится 3 ноября. Планируем и дальше расширять границы ТОР и привлекать еще больше новых инвестиций в регион», — пояснил Михаил Чуркин.

Как уже сообщало ИА REGNUM, согласно исследованиям экспертов «Востокгосплана», Магаданская область возглавила инвестиционный рейтинг регионов Дальнего Востока за первое полугодие 2020 года. Второе место — у Хабаровского края. Третье место в инвестиционном рейтинге заняло Приамурье.

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