Москва, , 22:32 — REGNUM Предложение Минфина РФ объединить МВД, ФСИН, ГФС и ФССП на основе МВД для экономии расходов бюджета не является рациональным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 19 октября сообщил экономист Василий Колташов.

По мнению эксперта, сокращать расходы следует за счёт ликвидации не нужных структур внутри ведомств, а не их объединения.

«Привычка Минфина по либеральному рубить с плеча и не думать о последствиях, она сказывается и в этих предложениях, потому что в них очень мало рационального. Они ложнорациональные. Понятно, что сокращение расходов нужно производить, но нужно это делать не линейным методом сокращением какой-то части численности или соединением структур, а сокращением управленческих структур», — сказал Колташов.

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