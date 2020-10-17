Москва, , 15:03 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации предлагает провести очередную реформу правоохранительных органов страны с акцентом на сокращении расходов. Об этом сегодня, 17 октября, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо аппарата Совета безопасности первому замминистра внутренних дел Александру Горовому.

В письме сказано, что сперва нужно сократить кадровую численность органов внутренних дел как минимум на 10%. Сокращение рекомендуется проводить за счет ваканский и перевода сотрудников, работа которых не связана с выполнением правоохранительных функций. Таких сотрудников предлагается переводить на гражданскую службу.

Далее предлагается передать функцию МВД по координации программы по переселению соотечественников в министерство труда и социальной защиты. Кроме того, контрольно-разрешительные функции в сфере легального оборота наркотических средств предлагается передать Минздраву.

Должен быть оптимизирован управленческий аппарат МВД — соотношение количества начальников к количеству подчиненных предлагается привести к соотношению по принципу «ёлочки».

Ещё одно предложение — создание единого расчетного центра и единой системы материально-технического (тылового) обеспечения всего силового блока для централизации финансово-хозяйственной деятельности. Это также должно позволить сократить расходы.

Самое радикальное предложение — это объединить на основе МВД полицию, Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН), Государственную фельдъегерскую службу (ГФС) и Федеральную службу судебных приставов (ФССП), с одновременным сокращением численности сотрудников.

Также Минфин предлагает увеличить максимальную выслугу лет для выхода на пенсию силовикам с 20 до 25 лет, не включая при этом срок учебы. Одновременно с этим прекратить индексацию «военных» пенсий на дополнительные 2% сверх уровня инфляции. И при этом установить максимальный размер денежного довольствия, учитываемого для начисления «военных» пенсий не выше 80% (сейчас 73,68%).

Ещё одна мера — увеличить срок носки вещевого имущества.

По данным ряда экспертов, такие меры должны позволить сэкономить порядка 20 млрд рублей в год.