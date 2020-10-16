Ижевск, , 14:09 — REGNUM В Ижевске тариф на проезд в общественном транспорте могут повысить до 25 рублей, то есть сразу на 25%. С соответствующим предложением выступили предприятия-перевозчики ИжГЭТ и ИПОПАТ, сообщает пресс-служба правительства республики. При оплате картой стоимость проезда будет составлять 23 рубля.

По данным транспортников, при существующей стоимости проезда сложно обеспечивать бесперебойную работу общественного транспорта. Износ парка очень высокий, цены на топливо и электроэнергию постепенно повышаются. С момента последнего повышения тарифов на проезд стоимость дизельного топлива выросла на 46%, метан повысился в цене на 85%, а затраты на запчасти выросли на 20−25%, указали перевозчики.

Кроме того, на материальное состояние транспортных компаний сильно повлиял режим всеобщей самоизоляции, действовавший весной. Пассажирский поток в этот период снизился на 80%.

Решение о повышении или сохранении на текущем уровне стоимости проезда будут принято на заседании комиссией по тарифам в региональном минстрое 20 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в Ижевске не повышалась последние пять лет, с 2015 года, и составляет в большинстве видов транспорта 20 рублей. При этом транспортные компании, как крупные вроде ОАО «Удмуртавтотранс», ОАО «ИПОПАТ», МУП «ИжГЭТ», так и частные перевозчики уже давно говорят о необходимости увеличения тарифа. Летом муниципальный перевозчик ИжГЭТ предложил повысить тариф на проезд при наличном расчете до 25 рублей, при оплате картами — до 23 рублей.

В декабре прошлого года по поводу роста платы за проезд высказался глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Если мы будем повышать тариф, то это точно не будут космические цифры. Даже пока по предварительным расчетам, наш тариф окажется самым низким в Приволжском округе», — обещал глава республики.

В марте текущего года минстранс республики поддержал предложение перевозчиков о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте.

«Мы рассматривали в декабре, при участии общественного совета, возможность и необходимость поднятия тарифа на электро‑ и автотранспорт. Общественный совет тогда выступил с предложением, что действительно поднятие тарифов надо поддерживать», — отмечал глава ведомства Алексей Горбачев.

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