Ижевск, , 14:29 — REGNUM Министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии поддерживает предложение перевозчиков о необходимости повышения тарифа на проезд в общественном транспорте. Об этом заявил глава ведомства Алексей Горбачёв.

При этом пока он не уточнил ни сроки увеличения тарифа, ни рост объёма платы за проезд.

«Мы рассматривали в декабре, при участии общественного совета, возможность и необходимость поднятия тарифа на электро‑ и автотранспорт. Общественный совет тогда выступил с предложением, что действительно поднятие тарифов надо поддерживать», — цитирует министра «Коммерсантъ-Ижевск».

Горбачёв добавил, что в ближайшее время точна информация станет известна.

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость проезда в Ижевске не повышалась последние пять лет, с 2015 года, и составляет в большинстве видов транспорта 20 рублей. При этом транспортные компании, как крупные вроде ОАО «Удмуртавтотранс», ОАО «ИПОПАТ», МУП «ИжГЭТ», так и частные перевозчики уже давно говорят о необходимости увеличения тарифа. Летом муниципальный перевозчик ИжГЭТ предложил повысить тариф на проезд при наличном расчете до 25 рублей, при оплате картами — до 23 рублей.

В декабре по поводу роста платы за проезд высказался глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Если мы будем повышать тариф, то это точно не будут космические цифры. Даже пока по предварительным расчетам, наш тариф окажется самым низким в Приволжском округе», — обещал глава республики.

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