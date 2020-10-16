Москва, , 02:29 — REGNUM Не зависящие от импорта предприятия в России получат больше выгод от падения курса рубля к доллару на 20% с начала 2020 года, заявил 15 октября глава российского Минпромторга Денис Мантуров в интервью агентству Bloomberg.

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По его словам, такие компании сейчас находятся «в благоприятном положении», а дальнейшее ослабление рубля будет способствовать тому, что бизнес меньше станет ориентироваться на импорт и переключится на внутренний рынок.

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Bloomberg отмечает, что падения курса рубля произошло из-за падения цен на нефть и угрозы санкций со стороны Запада. Кроме того, воздействие на стоимость рубля оказала ситуация с коронавирусом.

Мантуров объяснил, что на текущем этапе правительство России не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса, рассчитывая, что кризисный пик позади. «Восстановление было очень быстрым во многих отраслях», — заключил он.

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