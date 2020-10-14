Брюссель, , 21:43 — REGNUM Министры финансов стран G20 договорились продлить заморозку долгов бедных стран на первое полугодие 2021 года, 14 октября сообщает агентство Reuters.

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Агентство ссылается на коммюнике, подготовленное по итогам виртуальной встречи министров финансов и глав центробанков стран «Большой двадцатки». Сообщается, что в апреле 2021 года может быть принято решение о дополнительном продлении.

В рамках инициативы G20 более 40 стран отложили выплату долга примерно на $5 млрд. Отмечается, что это позволило значительно увеличить средства стран на борьбу с пандемией коронавируса и ее экономическими последствиями.

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