Джакарта, , 15:00 — REGNUM По данным министерства финансов Индонезии, долг страны относительно невелик по сравнению с другими странами-членами G20, поскольку правительство управляет им осторожно и подотчетно, сообщает Antara.

«Правительство управляет долгом на разумной и измеримой основе», — говорится в заявлении министерства финансов, полученном в Джакарте.

Позиция внешнего долга центрального правительства до декабря 2019 года составляла 199,88 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, индонезийская диаспора в Великобритании передала идею о важности развития научной дипломатии.

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