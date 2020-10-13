Казань, 13 октября 2020, 13:03 — REGNUM Для работающих с ковидными пациентами медицинских специалистов в Татарии продлили стимулирующие выплаты. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
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Согласно документу, выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, в 2020 году продлены по сентябрь включительно. Ранее выплаты назначались до августа текущего года.
ИА REGNUM ранее сообщало, правительство России выделило более 11,2 млрд рублей на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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