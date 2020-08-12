Казань, 12 августа 2020, 11:03 — REGNUM В Татарии врачам, борющимся с новой коронавирусной инфекцией, до конца лета продлили стимулирующие денежные выплаты. Эта мера поддержки коснется не только врачей госучреждений, но и частных клиник. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Ранее региональным кабинетом министров такие выплаты были назначены до 30 июня.
ИА REGNUM напоминает, сокращение выплат медикам во время пандемии коронавируса является несправедливым. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства обратил внимание на снижение выплат медикам из-за невостребованности части коек в больницах, оборудованных для пациентов с коронавирусом.
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