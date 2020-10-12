Бишкек, , 19:33 — REGNUM Из-за кризиса в Киргизии дефицит бюджета столицы уже достиг 1 млрд 428 млн сом (более 1,4 млрд рублей). Об этом заявил мэр города Бишкека Азиз Суракматов в ходе рабочего совещания сегодня, 12 октября.

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По словам главы столичного муниципалитета, если не возобновить в полной мере работу всех секторов экономики, то нехватка денег в городской казне продолжит нарастать.

«Городским налоговым инспекциям и муниципальным службам нужно усилить работу по пополнению доходной части бюджета столицы», — подчеркнул он.

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