Москва, , 18:32 — REGNUM Прямые иностранные инвестиции в российские компании в январе-сентябре 2020 года сократились до $4,7 млрд с $24,2 млрд за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В том числе, в III квартале 2020 года прямые иностранные инвестиции составили $3,1 млрд против $8,8 млрд годом ранее. Таким образом, в годовом выражении показатель сократился в 2,8 раза.

Сообщается также, что чистый отток средств нерезидентов из российских облигаций федерального займа и евробондов в III квартале 2020 года составил $40,7 млрд против притока в объёме $1,4 за аналогичный период прошлого года.

Читайте также: Отток капитала из России в январе-сентябре 2020 года вырос в 1,7 раза