Москва, , 16:34 — REGNUM Чистый вывоз капитала из России частным сектором за январь-сентябрь 2020 года составил $35,5 млрд, увеличившись в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает 9 октября пресс-служба Банка России.

«Сальдо финансовых операций частного сектора по оценке Банка России составило $35,5 млрд против $21,4 млрд годом ранее», — говорится в сообщении.

В комментарии регулятора отмечается, что в отличие от прошлогодней динамики, когда определяющими были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в текущем периоде ключевую роль сыграло снижение обязательств перед нерезидентами как банками, так и прочими секторами.