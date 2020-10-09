Москва, , 08:56 — REGNUM Центральный банк России с 9 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Банк «Майский» (Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский), сообщается на портале регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что банк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов кредитная организация занимала 350-е место в банковской системе РФ. В банке «Майский» назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, со 2 октября ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «ТЭМБР-Банка».

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