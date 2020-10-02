Москва, , 09:07 — REGNUM Центральный банк РФ со 2 октября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» (ТЭМБР-Банк, г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

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Решение принято в связи с тем, что банк неоднократно нарушал законодательство в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По величине активов ТЭМБР-Банк занимал 186-е место в банковской системе РФ. В кредитном учреждении назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк России с 21 августа аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у ООО «Славянский кредит» (г. Москва).

Подробности: ЦБ РФ аннулировал лицензию у банка «Славянский кредит»