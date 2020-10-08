Москва, , 13:36 — REGNUM На рынке нефти 7 октября сохранился оптимизм несмотря на увеличение запасов нефти, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«По данным минэнерго запасы нефти в США на отчетной неделе выросли на 501 тыс. баррелей до 492,9 млн баррелей против 294 тыс. баррелей, что ожидали аналитики.

Таким образом, общий объем запасов теперь на 12% превышает среднее пятилетнее значение.

Рост котировок, в целом на сырьевом рынке, 7 октября был связан со снижением американской валюты после того, как Дональд Трамп призвал Конгресс уже на этой неделе одобрить выделение дополнительных средств в размере $250 млрд для поддержки малого бизнеса в условиях пандемии.

Напомню, что ранее президент США дал указание администрации закончит переговоры по новым мерам стимулирования.

Сегодня, 8 октября, доллар США продолжает падение, Нефть Brent на этом фоне растет почти на 2%. Сегодня котировки могу превысить локальный максимум на уровне $42,84 за баррель. Это станет сигналом к продолжению роста до уровня $43,80 за баррель.

Помимо этого, краткосрочную поддержку нефти оказывает период ураганов в Мексиканском заливе.

Уже сейчас работники нефтегазовой отрасли массово эвакуируются с южных платформ и нефтеперерабатывающих заводов в США. Это связано с влиянием урагана «Дельта», — считает эксперт.

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