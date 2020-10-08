Москва, , 10:00 — REGNUM После волатильных торгов нефть марки Brent расположилась неподалеку от уровней открытия, ухватившись за отметку $42 за баррель под конец сессии 7 октября, заявил корреспонденту ИА REGNUMдиректор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В моменте котировки дотягивались до зоны $42,40, но снова привлекли желающих зафиксировать прибыль и откатились, что подтверждает неустойчивость и уязвимость текущей коррекции.

В течение дня рынок находился под воздействием ряда факторов. Саудовская Аравия анонсировала снижение ноябрьских цен на свою нефть для европейских клиентов третий месяц подряд.

При этом саудиты также сообщили, что со следующего месяца цены на легкую нефть для покупателей из Азии будут немного повышены, что компенсировало негатив от скидок для Европы и в целом оказало нейтральное влияние на поведение котировок.

Тем временем отчет минэнерго США показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США выросли на 500 тыс. баррелей при прогнозе сокращения на 800 тыс. и падения на 1,980 млн неделей ранее.

При этом запасы бензина и дистиллятов упали на 1,465 млн и 0,962 млн баррелей соответственно. По большому счету релиз оказал лишь небольшую и кратковременную поддержку Brent.

В протоколе заседания ФРС чиновники позитивно высказались в отношении экономического восстановления и в очередной раз подчеркнули необходимость в дополнительной поддержке в виде фискальных стимулов.

Документ подогрел спрос на рисковые активы, подтолкнув акции Уолл-стрит к росту под конец торгов и слегка поддержав нефтяные цены.

В ближайшее время Brent, вероятно, будет продолжать поползновения в северном направлении, но этот путь затруднится еще сильнее, как только погодные условия в мексиканском заливе снова наладятся, а на норвежских месторождениях закончится забастовка», — пояснил эксперт.

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