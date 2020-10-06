Санкт-Петербург, , 13:44 — REGNUM Суд согласился с антимонопольщиками, нашедшими незаконный «праздничный картель» в Курортном районе Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении ФАС по региону.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал законным и обоснованным решение управления о наличии картельного сговора между организациями «РуссЛайн», «Емек-Рус», «СК Радо», «Маркиткарт Раша» и тремя ИП (Сухорукова Н.В., Сухова Ф.Н., Попова А.Е.).

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Антимонопольщики установили, что эти фирмы с 2016 по 2018 год заключили картельное соглашение на 41-й закупке на общую сумму более 65 млн рублей.

Это является нарушением Закона о защите конкуренции, указывают в ведомстве. Речь шла об услугах по оформлению района и проведению праздников.

Компания «РуссЛайн» не согласилась с выводами УФАС и обжаловала решение в суде, но проиграла.

«Отметим, что материалы этого дела также переданы антимонопольным органом в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Петербургу и Ленобласти для его рассмотрения в рамках ст. 178 УК РФ», — подчеркнули в УФАС.

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