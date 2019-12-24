Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу раскрыло «праздничный картель» — сговор при госзакупках на праздничное оформление городских территорий. Как установили в антимонопольном ведомстве, сговорились семь фирм и индивидуальных предпринимателей, включая «РуссЛайн», «Емек-Рус», «СК Радо», «Маркиткарт Раша».

Благодаря картельному соглашению, компании провели 41 закупку с 2016 по 2018 год на общую сумму в 65 млн рублей. Теперь УФАС изучит связи между этим картелем и заказчиками — муниципальными администрациями Курортного района, а также юга и центра Петербурга.

В частности, речь идет о петербургских муниципалитетах Зеленогорска, Сестрорецка, Красного Села, Павловска, Литейного округа, поселков Песочный, Солнечное, Белоостров, Репино, Комарово, Усть-Ижора, а также Рощино в Ленобласти.

«Также готовится передача этого дела для рассмотрения его в рамках ст.178 УК РФ в управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ по Петербургу и Ленобласти», — добавили в УФАС.

Антимонопольщики установили, что снижение начальной максимальной цены контракта в подавляющем числе закупок, где участвовали перечисленные организации, составляло не более 2%. В случае, если появлялись другие участники, не связанные с картелем, снижение достигало 43%.

Кроме того, при участии в торгах организации использовали один IP-адрес, общую инфраструктуру при ведении финансово-хозяйственной деятельности, а на рабочих компьютерах одного из участников картеля нашлись документы, связанные с административно-хозяйственной и финансовой деятельностью других участников. Документы для участия в аукционах для разных организаций и ИП тоже создавал один и тот же человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Выявленный УФАС Петербурга «праздничный картель» признали в арбитраже

Отметим, это уже второй так называемый «праздничный картель», выявленный антимонопольным органом. Ранее обнаружил себя сговор организаций-картельщиков с администрациями Невского, Красногвардейского и Фрунзенского районов. Суды первой и второй инстанции подтвердили наличие соглашения между картельщиками и администрациями. Общая сумма назначенных участникам первого «праздничного картеля» штрафов составляет более 12 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге антимонопольщики раскрыли картель в сфере соцпитания