Москва, , 10:12 — REGNUM В начале недели на финансовые рынки возвращается осторожный оптимизм, который угасал в первые дни октября, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман.

«Основной позитив — из США. Дональда Трампа выписали из больницы, где он проходил лечение от короновируса. В парламенте США проявились перспективы принятия пакета новых стимулирующих мер для поддержки экономики.

Эти главные события понедельника (5 октября), вероятно, будут и сегодня, 6 октября, поддерживать котировки рисковых активов, включая нефть и рубль.

В частности, цена нефти значимо поднимается 5−6 октября с $39 к $41,50 за баррель Brent. Фондовые индексы на торгах в Азии прибавляют утром 6 октября 0,3−0,8%. Данные обстоятельства способны поддержать рубль 6 октября.

В том же направлении действует и ожидание объявленного ЦБ РФ увеличения продаж валюты с 7 октября на 2,9 млрд руб. в день.

Важными новостями дня могут стать прогнозы по рынку энергоносителей от агентства EIA США, данные об инфляции в России в сентябре.

Предполагается, что она усилилась до 3,7% против 3,6% в августе, что стало бы явным минусом для рубля.

В целом в течение дня, учитывая указанные обстоятельства, наиболее вероятный диапазон колебаний курса рубля составляет 77,10 — 78,50 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль отыграл часть потерь у доллара