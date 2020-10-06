Москва, , 09:02 — REGNUM Рубль 5 октября отыграл небольшую часть потерь у доллара США и закрылся в минусе по отношению к евро и британцу, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

С одной стороны, рубль получил поддержку от повышенного спроса на рисковые активы на внешних рынках и ралли на нефтяном рынке.

С другой стороны, он находился под давлением из-за роста политической напряженности в кавказском регионе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,12%, до 78,10 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,47%, до 92,06 руб., пара фунт/рубль — на 0,27%, до 101,44 руб.

На торгах в Азии лечащий врач Дональда Трампа заявил, что здоровье президента США улучшилось и он готов к выписке. На этой новости доллар США подешевел ко всем основным валютам.

По словам врача, выздоровление пока неполное, но президент может безопасно вернуться в домой, где он будет находиться под круглосуточным медицинским наблюдением.

На американской сессии аппетит к риску улучшился на фоне оптимизма в отношении того, что законодатели в США достигнут соглашения о новых стимулах для смягчения экономических последствий коронавируса.

Нефть подорожала на 5,89%, до $41,44 за баррель. Повышение цен поддержало сообщение о приостановке добычи на четырех норвежских месторождениях из-за забастовки рабочих. При этом ралли на нефтяном рынке не смогло увеличить спрос на российскую валюту.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, если ОЗХО подтвердит выводы других лабораторий об отравлении Навального, то на следующем саммите ЕС 15−16 октября против России могут быть введены санкции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил с Владимиром Путиным обострение конфликта в Карабахе, который приобрел масштабный характер и привел к жертвам среди гражданских.

Пашинян полагает, что Россия поможет военными в рамках договора. Может, на это и был расчет, чтобы втянуть Россию в новый конфликт.

Сегодня, 6 октября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $41,43 за баррель. Бычий настрой по нефти сохраняется. Основные валюты торгуются в небольшом плюсе. У рубля не получилось 5 октября укрепиться на фоне роста цен на нефть.

Сегодня будет возможность вернуться к уровню 77,25 руб. Сильного укрепления рубля ожидать не стоит, поскольку немало внешних негативных факторов, которые сдерживают его укрепление.

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