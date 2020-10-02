Нур-Султан, , 15:10 — REGNUM Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) вырос до 431,18 тенге. Соответствующие данные опубликованы на сайте KASE по результатам дневной сессии 2 октября.

Курс доллара подорожал на 1,86 тенге по сравнению с утренней сессией на бирже. Обменные пункты Алма-Аты продают доллар в среднем по 433,16 тенге, покупают — по 431,59 тенге.

Средневзвешенный курс евро подорожал на 1,9 тенге, до 505,9 тенге. Курс рубля составил 5,54 тенге. Национальная валюта Казахстана снижается по отношению к доллару на фоне падения мировых цен на нефть.

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