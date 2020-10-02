Москва, , 12:36 — REGNUM Курс доллара и евро по отношению к рублю продолжает расти стремительными темпами. Это объясняется несколькими причинами, как заявил 2 октября ИА REGNUM эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, управляющий партнёр Lavnik Investments Григорий Вершинин.

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"В первую очередь экономическая ситуация в России оставляет желать лучшего, особенно в связи с пандемией коронавируса и принятых из-за неё ограничений, негативно отразившихся на деятельности отечественного бизнеса. Во-вторых, это международная ситуация, которая пока складывается также не в пользу нашей страны, — это и события в Карабахе, и политический кризис в Белоруссии, и риски введения новых санкций в связи с историей отравления Алексея Навального. Можно уже смело утверждать, что до конца 2020 года российская экономика не сможет выйти на «допандемийный» уровень, а это будет означать лишь одно — предпосылки для дальнейшего роста стоимости доллара сохранятся», — отметил эксперт.

Сейчас наибольшими темпами растет курс евро, но и курс доллара также набирает стоимость. По словам Вершинина, многое будет зависеть от позиции Банка России: насколько регулятор окажется в состоянии поддерживать заниженный курс валюты, вливая доллары и евро на российский рынок, и будет ли у него такое желание.

«Кроме того, открытие границ создает повышенный спрос на иностранную валюту. У регулятора может не оказаться возможностей для того, чтобы этот спрос удовлетворять, и валюта будет, естественно, расти в цене. Впрочем, говорить о росте стоимости американской валюты до 100 рублей за 1 доллар пока очень преждевременно. Сейчас евро торгуется за 93 рубля, а курс доллара заметно ниже курса евро. Вероятнее всего, что к концу 2020 года курс доллара составит чуть более 80 рублей за 1 доллар», — пояснил эксперт.

Но он подчеркнул, что стоимость единицы американской валюты может быть и выше в том случае, если произойдут какие-либо события, негативно отражающиеся на положении России и российской валюте. «Сейчас наиболее худший сценарий развития ситуации связан с конфликтом Азербайджана и Армении, который не прибавляет стабильности российской экономике и российской валюте. Если конфликт не удастся погасить, то курс рубля в любом случае будет и далее стремиться вниз. Если все же конфликт погасить удастся, то рубль стабилизируется на отметке примерно в 80 рублей за доллар и 93−94 рубля за евро», — добавил Вершинин.