Москва, , 12:51 — REGNUM Нефть 1 октября резко ускорила падение, а 2 октября оно продолжилось. На этом фоне нефть Brent вернулась к минимальным уровням сентября, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Учитывая внешний фон, на этой следующей неделе падение может продолжиться с целью $38 — $39 за баррель. После стоит ожидать коррекцию. Падение нефтяных цен вызвано опасениями за перспективы роста американской экономики.

С одной стороны, из-за промедления Конгресса в согласовании новых мер поддержки экономики Штатов, с другой стороны, ростом количества заболевших коронавирусом в США, а соответственно потенциальным локдауном.

На 2 октября в США зафиксировано более 7,45 млн. случаев заражения, 212 тыс. человек умерли. Ситуацию еще больше омрачает тот факт, что коронавирусом заразился Дональд Трамп, а также первая леди США Мелании Трамп.

По заявлению Трампа они отправляются на карантин. Учитывая возраст президента США есть риск неблагоприятного исхода этой «истории».

В свою очередь опубликованная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США, не смогла уберечь котировки от провала. Хотя данные продемонстрировали снижение запасов нефти на 2 млн баррелей до 492,4 млн баррелей», — пояснил эксперт.

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