Москва, , 09:58 — REGNUM На торгах 1 октября нефть марки Brent изначально попыталась удержаться на плаву, но продавцы снова перехватили инициативу и отправили фьючерсы к новым двухнедельным минимумам, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В моменте Brent нарушила целостность психологически важного уровня $40, что с технической точки зрения говорит в пользу сохранения медвежьих настроений на рынке. Более того, на утренних торгах в пятницу котировки с новой силой рванули на юг, обвалившись в район $39,40 и просев еще на 3%.

Отыграв неплохой отчет по запасам от vинэнерго США, нефтяные цены вернулись в режим распродаж, лишившись за день почти 3,5%, а в моменте теряли более 5%.

Изначально главным катализатором падения котировок послужили сообщения об увеличении добычи ОПЕК в сентябре на 160 тыс. баррелей в сравнении с августом. Экспорт из стран группы ОПЕК+ подскочил с 22,11 млн баррелей в день до 22,84 млн.

Наращивание производства и поставок черного золота странами, которые продолжают действовать в рамках сделки по ограничению добычи, воспринимается участниками рынка как прямая угроза для восстановления баланса на рынке.

Такая тенденция особенно остро ощущается в условиях, когда продолжающаяся эпидемия коронавируса ставит под сомнение прежние оценки увеличения мирового спроса. Это ключевой фундаментальный фактор, который продолжает препятствовать росту цен, толкая их в южном направлении.

Масла в огонь подливает напряженная обстановка в США, где власти никак не могут прийти к консенсусу в вопросе пакета фискальных стимулов, что оказывает давление на рисковые активы в целом, по касательной задевая и нефтяной рынок.

Сегодня, 2 октября, Brent теряет в цене на фоне всеобщих распродаж в сегменте рисковых активов после новостей о том, что президент США Трамп заразился коронавирусом.

Потенциальные попытки возобновления подъема с большой долей вероятности повлекут новые продажи, а к более устойчивой коррекции цены смогут перейти, видимо, после еще более глубокого и болезненного падения», — пояснил эксперт.

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