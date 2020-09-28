Москва, , 08:51 — REGNUM Власти Москвы запустили новый проект разработчиков, инвесторов и партнеров — онлайн-платформу «Карта инновационных решений», сообщается на портале мэра столицы.

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Онлайн-платформа позволит посмотреть информацию о технологичных продуктах и сервисах, а инвесторам и заказчикам быстро заключить контракт на покупку товара или оказание услуги.

На новом онлайн-сервисе в виртуальном каталоге по 10 тематикам («Торговля и услуги», «Туризм и отдых», «ЖКХ», «Здравоохранение» и др.) представлено более 1500 разработок. Разместить информацию о своей разработке может любая российская компания.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выделят гранты на сумму более 400 млн рублей на развитие инновационных проектов.

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