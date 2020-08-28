Москва, , 11:17 — REGNUM Комиссия Московского инновационного кластера (МИК) изучила заявки компаний на получение грантов для реализации инновационных проектов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Отмечается, что совокупный объем поддержки по данной программе в столице превысит 400 млн рублей. В целом же объём подтверждённой поддержки бизнеса в Москве по по различным субсидиям и грантам составляет свыше 1,25 млрд рублей.

«Комиссия приняла решение о выделении грантов 11 технологичным компаниям города. Суммарно они получат более 400 миллионов рублей на развитие своих инновационных проектов», — сказала Сергунина.

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