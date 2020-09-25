Москва, , 08:17 — REGNUM Цена на нефть марки Brent 24 сентября выросла на 0,74%, до $41,76 за баррель. В первой половине дня нефтяной рынок находился под давлением из-за укрепления доллара США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Спрос на него сохранялся на фоне роста беспокойства по поводу второй волны пандемии, а также неспособности США принять новую программу стимулирования. Настроение к рисковым активам изменилось после резкого рост курса британского фунта.

Поддержку ему оказала новость о запуске новой программы поддержки рынка труда. О ней объявил министр финансов Британии Риши Сунак. Программа поддержки оказалась более масштабной, чем предполагалось.

На американской сессии возобновился рост фондовых индексов. По итогам дня они закрылись повышением, которое составило от 0,2% до 0,4%. Инвесторы покупали подешевевшие акции крупных технологический компаний.

Общий внешний фон положительно отразился на нефтяном рынке. Баррель Brent подскочил в цене на 0,74%, до $41,76 за баррель.

Сегодня, 25 сентября, на торгах в Азии нефть сорта Brent подорожала на 0,86%, до $42,16 за баррель. Цена нефти растет за фьючерсами на фондовые индексы. Фьючерс на индекс S&P500 вырос на 0,48%, до 3253,50 п.

Общий настрой рынка — на продолжение нисходящей коррекции по доллару, а также дальнейшее повышение нефтяных котировок и фондовых индексов. По итогам дня цена на Brent может подняться до 42,90 за баррель.

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