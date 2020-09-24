Москва, , 15:58 — REGNUM Цены на нефть 24 сентября возобновили рост. Ко второй половине дня цена сорта Brent выросла на 1,07% до $42,23 за баррель, а WTI — на 1,26% до $40,02 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Статистика по коммерческим запасам нефти в США не обрадовала рынок, так как запасы за неделю сократились только на 1,64 млн баррелей, в то время как аналитики ждали сокращения более чем на 2,3 млн.

Однако данные о снижении добычи нефти в США за прошлую неделю на 200 тыс. б/с оказались для рынка более оптимистичными.

По данным американских СМИ, Ирак намерен обсудить с ОПЕК и ОПЕК+ увеличение своего экспорта нефти, чтобы это не оказалось для участников ОПЕК+ такой же неприятной неожиданностью, как увеличение ливийского экспорта, что рынок, видимо, воспринял положительно.

На сегодня прогноз ценового коридора по Brent не меняется и остается в коридоре в $42−43 за баррель», — полагает эксперт.

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