Москва, , 09:36 — REGNUM До конца года рубль имеет больше шансов продолжить падение нежели начать восстановление. Валютная пара в этом году может вплотную приблизиться к уровню 80, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Данная динамика обусловлена долгосрочными негативными факторами, которые оказывают давление на национальную валюту. Прежде всего, растущая инфляция. ЦБ РФ ожидает прохождение пика в середине 2021 года.

Также санкционные риски, связанные с геополитикой и отравлением Навального. И, конечно, не исключено более глубокое падение нефтяных котировок на фоне падения мирового спроса из-за повторной самоизоляции в разных регионах мира.

Например, Израиль уже ввел ограничения. Инвесторы опасаются, что аналогичная сценарий может быть в Великобритании из-за роста заболеваемости COVID-19.

Начинающим инвесторам лучше не пытаться спекулировать на курсах валют. Стоит выбрать более консервативные инвестиционные инструменты. Например, если хочется получить долларовую доходность можно инвестировать в ETF на российские еврооблигации.

Также для более рискованных инвесторов есть американские акции, которые торгуются как в рублях на Московской бирже, так и в долларах США на Санкт-Петербургской бирже.

В свою очередь финансовую подушку безопасности стоит хранить только в надежных инструментах. Для этих целей подойдут депозиты, несмотря на их низкую доходность, а также ОФЗ.

Учитывая, продолжающееся восстановление мировой экономики, и приближение к тому, чтобы побороть проблему коронавируса, при инвестирование стоит делать небольшой акцент в пользу более рискованных инструментов, например, таких как акции. Это обусловлено тем, что оснований для усугубления кризиса пока нет.

Тем более, что монетарные и фискальные власти в разных странах продолжат поддерживать национальные экономики, а значит будут поддерживать экономический рост», — пояснил эксперт.

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