Москва, , 08:09 — REGNUM Рубль 22 сентября на торгах открылся ростом, удерживая позиции в плюсе до закрытия вечерней сессии. В начале торгов он получил поддержку от небольшого роста нефтяных котировок и налогового периода, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

На конец недели приходится пик налоговых платежей. 25 сентября в бюджет будут перечислены НДС, НДПИ и акцизы объемом порядка 1 трлн рублей.

По итогам дня рубль подорожал к иностранным валютам сильнее к евро и британцу на фоне их падения на рынке Форекс. Пара доллар/рубль снизилась на 0,03%, до 76,10 руб., евро/рубль — на 0,52%, до 89,13 руб., фунт/рубль — на 0,67%, до 96,90 руб.

Фунт оказался под ударом после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ограничил время работы баров и ресторанов. Ограничения вводятся на шесть месяцев пока не будет доступная вакцина.

По словам Джонсона, в стране не вводят второй общенациональный карантин, не обязывают всех оставаться дома, а школы и университеты продолжат работу. Он призвал к удалённой работе, где это возможно.

Евро тоже находится под давлением из-за стремительного роста числа случаев инфекционного заражения. Общее укрепление доллара усилило негативную динамику евро и британца.

21 сентября он подорожал после ястребиных комментариев президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. Он упомянул приостановку количественного смягчения и повышение ставок до достижения целевого показателя инфляции. Эванс не является голосующим членом в Федеральном комитете по открытым рынкам в этом году, но он будет таковым в 2021 году.

Сегодня, 23 сентября, баррель Brent подешевел на 0,74%, до $41,35. Динамика рубля в ближайшее пять дней будет по-прежнему зависеть от нефтяных цен, ситуации с распространением коронавируса, а также санкционных рисков, связанных с отравлением Навального.

Учитывая, что в Азии нефть подешевела, а доллар наступает по всем фронтам, рубль на открытии, скорее всего, снизится до 76,40 руб. Если Европейские фондовые индексы снижаются, то давление на валютный рынок возрастет и рублю придется отступать к 76,60−76,75 руб.

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