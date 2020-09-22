Москва, , 14:25 — REGNUM В России отмечается замедление темпов роста безработицы, заявил 22 сентября министр экономического развития Максим Решетников в ходе выступления на комитете Совета Федерации по экономической политике.

По словам министра, по показателям рынка труда ситуация остается непростой, уровень безработицы в августе достиг 6,4%. На текущий момент официальная безработица — 3,7 млн человек.

«При этом прирост безработицы в среднем в мае был 30 тыс. человек в день, в августе — около 12 тыс. человек, в сентябре — менее 3 тыс. человек. То есть мы видим, что выходим на плато», — сказал Решетников.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, доля жителей России с доходами ниже прожиточного минимума во II квартале 2020 года выросла до 13,5% (19,9 млн человек). На аналогичный период 2019 года за чертой бедности находились 18,6 миллиона граждан России.

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