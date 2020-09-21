Нижний Новгород, , 13:23 — REGNUM В Нижегородской области 39 тысяч семей уже получили социальные выплаты на 45 тысяч детей возрастом от трех до семи лет. Об этом сообщает региональное министерство социальной политики.

В ведомстве отмечают, что всем нижегородцам, обратившимся за выплатами до 31 декабря 2020 года, соцвыплата на ребенка будет назначена с января текущего года, но не ранее, чем ребенку исполнится три года.

Напомним, что размер социальной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет в Нижегородской области сейчас составляет 5 329 рублей, то есть 50% половины регионального прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.