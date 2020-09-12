Москва, , 14:51 — REGNUM Выплаты пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены на 3,5 млн российских детей. Об этом 12 сентября сообщила заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на панельной дискуссии Всероссийского форума молодых семей.

«В настоящее время пособие назначено на 3,5 миллиона детей. На эти цели перечислено 139 миллиардов рублей», — рассказала она.

Также замминистра труда и соцзащиты РФ рассказала, что данную выплату родители смогут получить по одному заявлению и отметила, что для получения пособия не нужно будет предоставлять какие-то дополнительные документы, так как сведения будут получены специалистами путем межведомственного взаимодействия.

«Такой подход соответствует принципам социального казначейства», — уточнила Баталина.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Московской области согласовали предоставление земельных участков семьям с тремя и более детьми.