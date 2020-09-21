Хабаровск, , 08:24 — REGNUM Ущерб от паводка сельскому хозяйству в Хабаровском крае по предварительным оценкам местных властей составляет около 60 млн рублей. Об этом 21 сентября сообщается на сайте краевого правительства.

«В Хабаровском крае из-за паводков и обильных осадков в четырех муниципальных образованиях края пострадал урожай 40 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Сумма предварительного ущерба составила около 60 млн рублей», — говорится в сообщении.

Также указывается, что властями уже начато составление актов о пострадавших посевах и уточняется, что вопрос о выплатах аграриям компенсаций также будет решаться и на федеральном уровне.

Кроме того, сообщается, что суммарная площадь пострадавших сельхозугодий составляет около 6,6 тыс. га, включая 5 тыс. га земель, предназначенных под пашню, что составляет 10% от всех в крае посевов. При этом также пострадали примерно 1,5 тыс. садоводческих участков и свыше 300 участков личных подсобных хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября стало известно, что поднявшийся уровень воды в реке Амур и других реках Хабаровского края стал причиной подтоплений в 27 населённых пунктах региона.