Хабаровск, , 09:18 — REGNUM Поднявшийся уровень воды в реке Амур и других реках Хабаровского края стал причиной подтоплений в 27 населённых пунктах региона. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

«Всего по состоянию на утро 18 сентября 2020 года на территории Хабаровского края в результате выпадения осадков и прохождения дождевого паводка в 27 населённых пунктах шести муниципальных образований остаются подтопленными 25 жилых домов, 1952 земельных, приусадебных и дачных участка, а также 35 участков внутрипоселковых и межпоселковых дорог», — говорится в сообщении.

Также указывается, что уровень воды в реке Амур за минувшие сутки возрос на 21 см и в настоящее время составляет 615 см, при том, что опасным уровнем водя является отметка в 600 см.

При этом в Комсомольске-на-Амуре уровень воды на утро 18 сентября вырос до 539 см, увеличившись за прошедшие сутки на 7 см, при опасном для города уровне 650 см.

Уточняется, что в обоих городах в настоящее время ведутся работы по укреплению гидрозащиты, отсыпке временных дамб, установке насосных групп и что в водяных коллекторах закрывают ливневые решетки.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября в региональном МЧС предупредили об опасном повышении уровня воды в Амуре у города Хабаровска.