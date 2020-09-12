Москва, , 16:16 — REGNUM Проект о внесении изменений в распределение объемов субсидий на ежемесячные выплаты, которые назначаются при рождении третьего ребенка и последующих детей, одобрило правительство России. Об этом 12 сентября сообщается на сайте российского правительства.

«Принять проект распоряжения правительства РФ по данному вопросу», — говорится в сообщении.

При этом также уточняется, что данный проект будет способствовать тому, чтобы субъекты РФ могли обеспечить выплату ежемесячных субсидий, которые назначаются при рождении третьего ребенка и последующих детей, до достижения ими трехлетнего возраста, в полном объеме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина рассказала, что выплаты пособия в размере половины регионального прожиточного минимума назначены на 3,5 млн российских детей.