Бишкек, , 16:58 — REGNUM По прогнозам аналитиков, внешний долг Киргизии до конца 2020 года увеличится на $154 млн (около 11,6 млрд рублей) и достигнет $4 млрд 323,6 млн (325,1 млрд рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

Читайте также: Экономика Киргизии просела на 5,9%, ВВП уменьшился до 319,3 млрд рублей

В настоящее время сумма государственного внешнего долга составляет $4 млрд 169,6 млн (313,5 млрд рублей). В ведомстве отмечают, что уровень внешних заимствований страны вырос с 45,5% до 56,2% ВВП из-за пандемии коронавируса.

Также стало известно о том, что за прошлый год и восемь месяцев текущего года на обслуживание внешнего долга из бюджета уже потрачено более 22,8 млрд сомов (свыше 21,7 млрд рублей).