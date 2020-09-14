Бишкек, , 12:53 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков провел переговоры с министром иностранных дел Китая Ваном И, прибывшим в киргизскую столицу с официальным визитом.

Глава государства попросил китайские власти рассмотреть возможность облегчения и продления выплат по внешнему долгу Киргизии перед Китаем, учитывая негативное влияние пандемии коронавируса на макроэкономическую ситуацию.

Жээнбеков поблагодарил правительство КНР за предоставленную гуманитарную помощь и медицинских экспертов, оказавших киргизстанским коллегам помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Затем участники встречи обсудили вопросы, касающиеся расширения торгового и экономического сотрудничества, а также проекты в сферах сельского хозяйства, транспорта и дорог.

Подводя итог переговоров, президент Жээнбеков отметил, что для киргизской стороны представляет интерес реализация новых моделей взаимодействия в сферах электронной коммерции и информационных технологий.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время долг Киргизии по кредитам, полученным у Экспортно-импортного банка Китая, превышает $1 млрд 774 млн (132 млрд 857 млн рублей) и составляет около 43,5% от общей суммы внешнего долга республики.

Отметим, что за последние десять лет задолженность Киргизии перед Китаем увеличилась в 11,7 раза.