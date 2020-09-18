Москва, , 13:01 — REGNUM Нефть медленно, но продолжает свой путь наверх. Цены пытаются максимально приблизиться к прежним, августовским, уровням, но пока дотянулись лишь до отметки в $43.50 по Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Росту за последние сутки помогли заявления мониторингового комитета ОПЕК+ о перевыполнении взятых альянсом на себя обязательств по поддержанию сокращённого уровня добычи.

А также о том, что добросовестно выполняющие соглашение члены ОПЕК готовы усилить воздействие на некоторые страны, которые по-прежнему ведут добычу с превышением обговоренных квот. Но в целом, никто не подвергает сомнению факт, что соглашение работает, по-прежнему убирая с рынка «лишние» объёмы.

Сократились на 4,38 млн баррелей до 490 млн баррелей и запасы по официальным данным Минэнерго США. Хотя цифры сокращения оказались и не такими значительными, как предполагавшиеся ещё пару дней назад 9,5 млн баррелей по подсчётам Американского института нефти, но во всяком случае сокращение запасов продолжается по данным обеих этих организаций семь из восьми последних недель, что тоже помогает ценам восстанавливаться.

Тормозят же дальнейший рост нефти продолжающиеся коррекции по акциям ведущих компаний, которые торгуются на мировых фондовых биржах, поскольку инвесторы могут ставить под сомнение на этом основании и темпы будущего восстановления спроса на топливо.

В это же время платформы Мексиканского залива до 28% сокращали добычу из-за бушующих сезонных ураганов, что снижало поставки из США на протяжении 5 дней. Однако сейчас ураган «Салли» стал терять силу, и постепенно простаивающие буровые установки начнут возвращаться к работе. Поэтому, вероятно, цели текущего подъёма цен могут быть ограничены пока что отметками в $43,50−44 за баррель Brent.

В то же время цены, утратив на время импульс к росту, вполне могут скорректироваться до конца дня пятницы пониже, вплоть до $42,30−42,50 за баррель.

Однако опуститься глубже их может заставить пока что лишь сценарий с более масштабной распродажей на фондовых биржах США, или какой-то иной форс-мажорный фактор. Так как на этой неделе собственно экономические данные из Китая, и из США приходили фактически только хорошие», — пояснил эксперт.

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