Москва, , 09:45 — REGNUM После попыток медвежьей коррекции, которые не увенчались успехом, нефть вернулась к росту, продолжив отыгрывать обвал начала сентября. Нефть марки Brent поднялась до $43,50 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Сегодня, 18 сентября, нефть Brent уже передвинула двухнедельные максимумы до $43,65 доллара, демонстрируя готовность вернуть уровню $45 статус поддержки.

Неплохое ускорение текущему ралли на нефтяном рынке придали вчерашние новости с заседания ОПЕК, где Саудовская Аравия ужесточила свою позицию в отношении нарушителей условий сделки, к которым в августе присоединились ОАЭ.

Саудиты настоятельно призвали недобросовестных экспортеров исправиться, что повышает шансы на более качественное сокращение предложения в ближайшие месяцы.

Более того, мониторинговый комитет рекомендовал участникам сделки быть готовыми к принятию дополнительных мер поддержки рынка в случае необходимости.

Поддержку рынку продолжает оказывать и ураган «Салли», бушующий в Мексиканском заливе, который повлек сокращение добычи в регионе почти на 30%.

Масштабы стихии не так велики, как в случае с «Лаурой», но любые признаки перебоев с производством на сланцевых месторождениях традиционно подпитывают оптимизм инвесторов.

Пока трейдеры переваривают итоги заседания ОПЕК, а также следят за ситуацией в Мексиканском заливе, Brent будет тяготеть к новым максимумам, тем более что просадка с начала месяца еще не выкуплена, и пространство для подъема еще есть.

Ближайшее значимое сопротивление теперь проходит в районе $44,30, но важно не забывать об угрозе фиксации прибыли на попытках прорыва к уровню $44, тем более что впереди выходные. В случае отката котировки первым делом нацелятся на отметку $43», — считает эксперт.

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