Нью-Йорк, США, , 16:54 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли на старте торгов 16 сентября, Dow Jones вернулся к отметкам выше 28 000 пунктов.

Промышленный индекс Dow Jones на открытии вырос на 36,09 пункта (0,13%), до 28 031,69 пункта, потребительский S&P 500 вырос на 10,03 пункта (0,29%), до 3411,23 пункта, «высокотехнологичный» Nasdaq вырос на 31,76 пункта (0,28%), до 11 222,08 пункта.

Инвесторы американского рынка надеются на снижение базовой процентной ставки по решению двухдневной сессии ФРС США, которая стартовала 15 сентября.

Читайте также: На Уолл-стрит индекс S&P 500 приблизился к рекорду начала месяца