Нью-Йорк, США, , 20:50 — REGNUM Фондовый рынок США растет в ходе торговой сессии 15 сентября, индекс S&P 500 находится примерно в сотне пунктов от исторического рекорда начала месяца.

Два других основных индекса Уолл-стрит, Dow Jones и Nasdaq, пока далеки от своих максимумов, однако также показывают хороший рост в ходе торгов.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 122,44 пункта (0,44%), до 28 115,77 пункта, индекс S&P 500 вырос на 30,86 пункта (0,91%), до 3414,40 пункта, индекс Nasdaq вырос на 175,20 пункта (1,58%), до 11 231,85 пункта.

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