Москва, , 13:15 — REGNUM Ценам на нефть ещё поддержал очередной ураган «Салли», который ударил по добыче в США в Мексиканском заливе. Эксперты из норвежской Rystad Energy оценивают выпавшие объёмы в 3−6 млн баррелей в течение 11 ближайших дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

«Нефтеперерабатывающие заводы на американском побережье сократили закупки, так как большинство из них остановлены. Марка Brent подорожала за сутки более чем на 2%, вновь добравшись сегодня к полудню почти до $41.50 за баррель.

Но изначально резкий отскок цен из-под $40 вызвали ещё вчера сильные данные из Китая: подъём промышленного производства на 5,6% год к году, выход практически на докризисный уровень инвестиций китайского бизнеса в основной капитал, а также впервые за всё время вирусного кризиса — не спад, а рост розничных продаж в Поднебесной по сравнению с данными годичной давности, пускай пока что и всего на 0.5%.

Это не просто хороший знак для других крупных экономик, но и реальная предпосылка для роста спроса на топливо со стороны китайских предприятий в совсем скором времени, даже несмотря на относительную переполненность пока что азиатских резервуаров ранее закупленной в огромных объёмах и более дешёвой нефтью.

Однако остаётся вопросом, сможет ли нефтяной рынок подняться заметно выше уже достигнутой планки в $41.50 уже сегодня, или хотя бы до конца недели, так как цены всё ещё в любой момент способны соскользнуть назад: любое движение наверх пока остаётся неустойчивым после резкого падения цен с $46 до $39 в начале сентября: к саудовскому осеннему дисконту на поставки добавились ещё и сниженные на 400 тыс баррелей в сутки оценки мирового спроса от ОПЕК на конец 2020 года.

В приподнимающий цены поток удачно вписалась и статистика от Американского института нефти (API), которая вчера поздно вечером показала: запасы сырой нефти снизились на 9,5 млн баррелей за предыдущую неделю.

Правда, официальные цифры по запасам от минэнерго США будут опубликованы только сегодня, в 17:30 по мске, и довольно часто бывает, что они не совсем не совпадают с отраслевыми показателями от API.

Например, на прошлой неделе данные API сигнализировали о росте запасов на 2,97 млн баррелей, тогда как официальные объёмы выдали рост запасов лишь на 2,03 млн баррелей. Однако и API, и минэнерго подтвердили тренд на снижение запасов в течение шести последних недель из семи недель, начиная с конца июля», — пояснил эксперт.

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