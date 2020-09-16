Москва, , 10:52 — REGNUM Несмотря на то, что Международное энергетические агентство вслед за ОПЕК пересмотрело свою прогноз роста мирового спроса на понижение, нефть резко выросла на торгах 15 сентября, подорожав более чем на 1,5% по итогам дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«В моменте нефть марки Brent касалась уровня $40,80 за баррель, слегка отступив к завершению торгов. Всплеск покупок фьючерсов во многом обусловлен новостями из Мексиканского залива, где пришла угроза очередной стихии — уже седьмого в этом сезоне урагана.

Ураган «Салли» усилился до урагана второй категории, что повлекло приостановку около четверти производства в регионе, и в случае дальнейшего наращивания силы стихии падение добычи может получить более широкие масштабы.

Но важно помнить, что драйверы такого рода опасны тем не менее энергичным откатом цен при первых признаках улучшения погодных условий. Так что в ближайшие дни трейдерам следует вести себя особенно осторожно.

Тем временем накануне отчет Американского института нефти показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США неожиданно упали на 9,5 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз предполагал прирост объемов на 1,2 млн баррелей.

Впрочем, этого достаточно, чтобы проигнорировать рост запасов бензина на 3,7 млн баррелей в ожидании сегодняшнего отчета Минэнерго. Но если официальная статистика не дотянет до оценки API, Brent может ждать небольшое разочарование.

Техническая картина рынка улучшилась после возвращения котировок за пределы уровня $40 за баррель. Теперь Brent предстоит подтвердит статус этой важной отметки в качестве поддержки.

Сегодня цены могут протестировать уровень $41 за баррель, если интерес к риску в ожидании итогов заседания ФРС не угаснет», — считает эксперт.

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