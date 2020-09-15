Нью-Йорк, США, , 17:26 — REGNUM Фондовый рынок США вырос на старте торгов 15 сентября, в преддверии заседания Федерального резерва.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 146,43 пункта (0,52%), до 28 139,76 пункта, индекс S&P 500 вырос на 24,19 пункта (0,71%), до 3407,73 пункта, индекс Nasdaq вырос на 137,31 пункта (1,24%), до 11 193,96 пункта.

Заседание ФРС США продлится два дня, инвесторы ждут от него дополнительных стимулов по поддержке американской экономики, пока не преодолевшей последствий COVID-19.

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