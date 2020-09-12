Нью-Йорк, США, , 05:02 — REGNUM Международное агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Белоруссии на уровне B/B (долгосрочный/краткосрочный), изменив прогноз «стабильного» на «негативный». Об этом говорится в опубликованном 11 сентября сообщении организации.

Эксперты агентства объяснили, что изменение прогноза связано с ситуацией, которая сложилась после президентских выборов в августе 2020 года. В частности, одним из факторов ухудшения состояния экономики Белоруссии в S&P считают перевод вкладов в иностранную валюту.

«Это, в свою очередь, может повлиять на экономический рост Белоруссии и ее способность получить доступ к иностранным рынкам капитала в следующие 12−18 месяцев», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Белоруссии спрогнозировали сохранение ВВП на уровне прошлого года. Эксперты, в свою очередь, считают, что начальный план обеспечить прирост показателя на 2,8% останется несбыточным.

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