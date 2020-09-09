Минск, , 02:28 — REGNUM Пандемия поставила крест на планах Александра Лукашенкообеспечить прирост белорусского ВВП в нынешнем году на 2,8%. Этот утвержденным президентом прогноз эксперты и годом ранее считали несбыточным, однако теперь его неадекватность очевидна для многих. Но не для Лукашенко, который требовал от правительства, причем и от нынешнего его состава, исполнения этого фантастического прогноза. Как чиновники выкручиваются и как при этом можно изолгаться, рассказывает постоянный автор ИА REGNUMСергей Артёменко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский совет министров создал несколько параллельных президентскому прогнозов, более того, заявил, что радужные горизонты достижимы, повод для надежд есть, и можно как минимум сохранить ВВП на уровне минувшего года. Пусть даже известны данные Национального статистического комитета за первое полугодие, по которым ВВП не вырос, а упал — уже на 1,7%. Но факт для высших белорусских чиновников — вещь не упрямая, а поправимая, неслучайно хорошо известно, как именно считаются в Белоруссии важнейшие экономические показатели, включая инфляцию и ВВП: результат будет именно такой, как надо.

В октябре НИЭИ Минэкономики имеет шанс рассмотреть проблему хронических провалов официальных прогнозов на XXI Международной научной конференции"Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития». И в том же месяце Институт экономики Национальной академии наук Белоруссии проведет Международную научно-практическую конференцию «Стратегия развития экономики Белоруссии: вызовы, инструменты реализации и перспективы», причем так как представители этого государственного учреждения принимают участие в планировании, им должно быть, чем поделиться по поводу собственной работы.

Впрочем, проблема с официальными прогнозами не только в том, что строятся они на фантазиях. О других причинах их провалов читайте в статье Сергея Артёменко «Белорусская экономика летит в пропасть. Лукашенко опять надеется на Россию».